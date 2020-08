மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டத்தில், மேலும் 4 பேர் உயிரை பறித்த கொரோனா - பாதிப்பு எண்ணிக்கை 8 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + In Theni district, Corona also claimed the lives of 4 people - The number of victims exceeded 8 thousand

