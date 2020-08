மாவட்ட செய்திகள்

கரூரில், தாய்-2 குழந்தைகள் மர்ம சாவு - செல்போன் வெடித்து தீப்பற்றியதில் இறந்தார்களா? போலீசார் விசாரணை + "||" + Mysterious death of mother-2 children in Karur - Did the cell phone explode and die in the fire? Police investigation

கரூரில், தாய்-2 குழந்தைகள் மர்ம சாவு - செல்போன் வெடித்து தீப்பற்றியதில் இறந்தார்களா? போலீசார் விசாரணை