மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசியில் கொரோனா பாதித்த 13,848 பேர் குணமடைந்து உள்ளனர். மேலும் 5,205 பேருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை + "||" + In Nellai, Thoothukudi and Tenkasi, 13,848 people affected by corona have recovered. And continued treatment for 5,205 patients

