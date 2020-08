மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை-ஐதராபாத்துக்கு மேலும் 12 லாரிகளில் அமோனியம் நைட்ரேட் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது + "||" + Ammonium nitrate was sent to Chennai-Hyderabad in 12 more lorries

சென்னை-ஐதராபாத்துக்கு மேலும் 12 லாரிகளில் அமோனியம் நைட்ரேட் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது