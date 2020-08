மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகா, கேரளாவில் மழை குறைந்ததால் ஒகேனக்கல்லுக்கு நீர்வரத்து 36 ஆயிரம் கனஅடியாக சரிவு - மேட்டூருக்கு 40 ஆயிரம் கனஅடி நீர் வருகிறது + "||" + Due to low rainfall in Karnataka and Kerala The water level in Okanagan fell to 36 thousand cubic feet

