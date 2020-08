மாவட்ட செய்திகள்

ஆம்பூர் அருகே, மனைவி இறந்த துக்கத்தில், கணவன் தண்டவாளத்தில் தலை வைத்து தற்கொலை + "||" + Near Ambur, Mourning the death of his wife, Husband commits suicide by putting his head on the rails

ஆம்பூர் அருகே, மனைவி இறந்த துக்கத்தில், கணவன் தண்டவாளத்தில் தலை வைத்து தற்கொலை