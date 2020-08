மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் 20 ஏக்கர் பரப்பில் தோட்டக்கலை பண்ணைக்கு இடத்தை தேர்வு செய்ய கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + Covering an area of 20 acres in the district To the horticultural farm Collector inspection to select location

மாவட்டத்தில் 20 ஏக்கர் பரப்பில் தோட்டக்கலை பண்ணைக்கு இடத்தை தேர்வு செய்ய கலெக்டர் ஆய்வு