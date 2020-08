மாவட்ட செய்திகள்

மதுரையில் எரித்த உடல் இலங்கை தாதா அங்கொட லொக்கா உடையதுதானா? தாய்-தந்தையின் ரத்த மாதிரிகள் இந்தியா கொண்டு வரப்படுகிறது - கைதான காதலி உள்பட 3 பேரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி + "||" + Is the body burnt in Madurai owned by Sri Lankan Dada Angoda Lokka? Mother-father blood samples are brought to India

மதுரையில் எரித்த உடல் இலங்கை தாதா அங்கொட லொக்கா உடையதுதானா? தாய்-தந்தையின் ரத்த மாதிரிகள் இந்தியா கொண்டு வரப்படுகிறது - கைதான காதலி உள்பட 3 பேரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி