மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் - குமரகுரு எம்.எல்.ஏ. வழங்கினார் + "||" + In the Kallakurichi district, Relief for families affected by corona infection - Kumaraguru MLA Presented

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் - குமரகுரு எம்.எல்.ஏ. வழங்கினார்