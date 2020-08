மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் சுதந்திர தினவிழா எளிமையாக நடக்கிறது எடியூரப்பா, நாளை தேசிய கொடி ஏற்றுகிறார் + "||" + Independence Day by Corona simply goes Eduyurappa, accepting the national flag tomorrow

கொரோனாவால் சுதந்திர தினவிழா எளிமையாக நடக்கிறது எடியூரப்பா, நாளை தேசிய கொடி ஏற்றுகிறார்