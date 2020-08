மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி 20-ந் தேதி வேலூர் வருகை 3 மாவட்ட வளர்ச்சி பணிகளை ஆய்வு செய்கிறார் + "||" + First Minister Edappadi Palanisamy will visit Vellore on the 20th to inspect the development work of 3 districts

முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி 20-ந் தேதி வேலூர் வருகை 3 மாவட்ட வளர்ச்சி பணிகளை ஆய்வு செய்கிறார்