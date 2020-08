மாவட்ட செய்திகள்

சிரா தொகுதி இடைத்தேர்தலில் நிகில் குமாரசாமியை வேட்பாளராக நிறுத்த முடிவு? + "||" + The decision to field Nikhil Kumaraswamy as a candidate in the Chira constituency by-election?

சிரா தொகுதி இடைத்தேர்தலில் நிகில் குமாரசாமியை வேட்பாளராக நிறுத்த முடிவு?