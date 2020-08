மாவட்ட செய்திகள்

நிலச்சரிவில் புதைந்த அர்ச்சகர் குடும்பம்: மேலும் ஒருவரின் உடல் மீட்பு மந்திரி சோமண்ணா நேரில் பார்வையிட்டார் + "||" + Priest's family buried in landslide: Another person's body visited by Minister Somanna

நிலச்சரிவில் புதைந்த அர்ச்சகர் குடும்பம்: மேலும் ஒருவரின் உடல் மீட்பு மந்திரி சோமண்ணா நேரில் பார்வையிட்டார்