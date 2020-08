மாவட்ட செய்திகள்

நின்றுகொண்டிருந்த லாரி மீது மற்றொரு லாரி மோதியது: 4 தொழிலாளர்கள் உடல் நசுங்கி சாவு - மன்னார்குடி அருகே பரிதாபம் + "||" + On the standing truck Another truck collided: 4 workers crushed to death - Awful near Mannargudi

