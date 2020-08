மாவட்ட செய்திகள்

சுதந்திர தினத்தையொட்டி எடப்பாடி பழனிசாமி கோட்டை கொத்தளத்தில் கொடியேற்றினார் மக்கள் பங்கேற்காமல் விழா நடைபெற்றது + "||" + The flag was hoisted at the Edappadi Palanisamy Fort on the occasion of Independence Day. The ceremony was held without the participation of the people

