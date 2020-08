மாவட்ட செய்திகள்

புதிதாக அமைத்த மைதானத்தில் கிரிக்கெட் விளையாட அனுமதி கோரி மறியல் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Stir traffic impact seeking permission to play cricket at the newly constructed ground

புதிதாக அமைத்த மைதானத்தில் கிரிக்கெட் விளையாட அனுமதி கோரி மறியல் போக்குவரத்து பாதிப்பு