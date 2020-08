மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சியில் நடந்த சுதந்திர தின விழாவில் கலெக்டர்கள் அண்ணாதுரை, கிரண்குராலா தேசிய கொடி ஏற்றினர் + "||" + Villupuram, held at Kallakurichi Collectors hoisted the Annathurai and Kirankurala national flags at the Independence Day celebrations

