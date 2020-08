மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்லில் சுதந்திர தினவிழா: கலெக்டர் மெகராஜ் தேசிய கொடி ஏற்றினார் - கொரோனா தடுப்புபணி அலுவலர்களுக்கு பாராட்டு + "||" + Independence Day at Namakkal: Collector Meghraj hoisted the national flag - Congratulations to the Corona prevention officers

நாமக்கல்லில் சுதந்திர தினவிழா: கலெக்டர் மெகராஜ் தேசிய கொடி ஏற்றினார் - கொரோனா தடுப்புபணி அலுவலர்களுக்கு பாராட்டு