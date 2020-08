மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்த மந்திரி ஸ்ரீராமுலு வீடு திரும்பினார் தனிமையில் இருக்க டாக்டர்கள் அறிவுறுத்தல் + "||" + After recovering from Corona, Minister Sriramulu returned home, doctors advised him to be alone

கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்த மந்திரி ஸ்ரீராமுலு வீடு திரும்பினார் தனிமையில் இருக்க டாக்டர்கள் அறிவுறுத்தல்