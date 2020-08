மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில், முழு ஊரடங்கை மீறிய 400 பேர் மீது வழக்கு - 50 வாகனங்கள் பறிமுதல் + "||" + In Thiruvarur district, the entire curfew was violated Case against 400 people - 50 vehicles confiscated

திருவாரூர் மாவட்டத்தில், முழு ஊரடங்கை மீறிய 400 பேர் மீது வழக்கு - 50 வாகனங்கள் பறிமுதல்