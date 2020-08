மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் முழு ஊரடங்கு: கடைகள், வர்த்தக நிறுவனங்கள் அடைப்பு - வீடுகளில் முடங்கிய மக்கள்- வெறிச்சோடிய சாலைகள் + "||" + Full curfew in Salem: Shops, Businesses Closing - People paralyzed in their homes - deserted roads

சேலத்தில் முழு ஊரடங்கு: கடைகள், வர்த்தக நிறுவனங்கள் அடைப்பு - வீடுகளில் முடங்கிய மக்கள்- வெறிச்சோடிய சாலைகள்