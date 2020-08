மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா சிகிச்சைக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கும் தனியார் ஆஸ்பத்திரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் எச்சரிக்கை + "||" + There is an additional charge for corona treatment Strict action against private hospitals - Health Secretary Radhakrishnan warns

கொரோனா சிகிச்சைக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கும் தனியார் ஆஸ்பத்திரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் எச்சரிக்கை