மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாட்டில் கடத்தப்பட்ட என்ஜினீயரை மீட்க வேண்டும் - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் குடும்பத்தினர் மனு + "||" + Abducted abroad The engineer must be rescued In the Collector Office Family Petition

வெளிநாட்டில் கடத்தப்பட்ட என்ஜினீயரை மீட்க வேண்டும் - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் குடும்பத்தினர் மனு