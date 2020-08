மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் ஆசிரியர்கள் உள்பட 33 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Corona for 33 people including teachers in Dharmapuri and Krishnagiri districts

தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் ஆசிரியர்கள் உள்பட 33 பேருக்கு கொரோனா