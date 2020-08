மாவட்ட செய்திகள்

சதுர்த்தி விழாவையொட்டி பொதுஇடங்களில் விநாயகர் சிலைகள் வைத்து வழிபட கூடாது - கலெக்டர் சந்திரசேகர் சாகமூரி உத்தரவு + "||" + In public places on the occasion of Chaturthi festival Ganesha idols should not be worshiped - Order of Collector Chandrasekhar Sagamuri

சதுர்த்தி விழாவையொட்டி பொதுஇடங்களில் விநாயகர் சிலைகள் வைத்து வழிபட கூடாது - கலெக்டர் சந்திரசேகர் சாகமூரி உத்தரவு