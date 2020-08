மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் கேட்டு ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை காலி குடங்களுடன் பெண்கள் முற்றுகை - விழுப்புரம் அருகே பரபரப்பு + "||" + Panchayat Union office asking for drinking water Siege of women with empty pitchers - Stir near Villupuram

குடிநீர் கேட்டு ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை காலி குடங்களுடன் பெண்கள் முற்றுகை - விழுப்புரம் அருகே பரபரப்பு