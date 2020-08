மாவட்ட செய்திகள்

மேடை அமைக்கும் பணி தீவிரம்: முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை வேலூர் வருகை பாதுகாப்பு பணியில் 3 ஆயிரம் போலீசார் + "||" + The task of setting the stage Chief Minister Edappadi Palanisamy Visit Vellore tomorrow

மேடை அமைக்கும் பணி தீவிரம்: முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை வேலூர் வருகை பாதுகாப்பு பணியில் 3 ஆயிரம் போலீசார்