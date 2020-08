மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கை: விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டத்தில் சிலை ஊர்வலத்துக்கு அனுமதி இல்லை - முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு + "||" + In celebration of Ganesha Chaturthi Idol procession is not allowed Announcement by Chief Minister Utthav Thackeray

கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கை: விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டத்தில் சிலை ஊர்வலத்துக்கு அனுமதி இல்லை - முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு