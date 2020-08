மாவட்ட செய்திகள்

புதிதாக பள்ளியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு சானிடைசர், முக கவசம் வழங்கிய அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் - கல்வி அதிகாரிகள் பாராட்டு + "||" + For new students joining the school Sanitizer, provided by the face shield Headmaster of Government School

