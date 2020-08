மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் 3 திருநங்கைகள் தூக்க மாத்திரைகளை தின்று தற்கொலைக்கு முயற்சி + "||" + At the Salem Police Commissioner's Office 3 transgender people tried to commit suicide by consuming sleeping pills

சேலம் போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் 3 திருநங்கைகள் தூக்க மாத்திரைகளை தின்று தற்கொலைக்கு முயற்சி