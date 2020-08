மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலையில், பல்வேறு கடைகளில் திருடிய கொள்ளையன் கைது - ரூ.6 லட்சம், மோட்டார்சைக்கிள் பறிமுதல் + "||" + In Thiruvannamalai, Robber arrested for stealing from various shops - Rs.6 lakh, motorcycle confiscated

திருவண்ணாமலையில், பல்வேறு கடைகளில் திருடிய கொள்ளையன் கைது - ரூ.6 லட்சம், மோட்டார்சைக்கிள் பறிமுதல்