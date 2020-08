மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பூர் அருகே வாலிபரை எரித்துக் கொன்ற தனியார் நிறுவன ஊழியருக்கு ஆயுள் தண்டனை - சிதம்பரம் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு + "||" + Who burnt the wall near Veppur Life sentence for a private company employee - Chidambaram court verdict

வேப்பூர் அருகே வாலிபரை எரித்துக் கொன்ற தனியார் நிறுவன ஊழியருக்கு ஆயுள் தண்டனை - சிதம்பரம் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு