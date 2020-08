மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.1,000 கோடியில் பாலாற்றில் தடுப்பணைகள் கட்டப்படும் வேலூரில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Dams will be built At a consultative meeting in Vellore Edappadi Palanisamy speech

ரூ.1,000 கோடியில் பாலாற்றில் தடுப்பணைகள் கட்டப்படும் வேலூரில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு