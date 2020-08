மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை அளிக்காத தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகள் கையகப்படுத்தப்படும் நாராயணசாமி எச்சரிக்கை + "||" + Untreated for corona Private medical colleges will be acquired Narayanasamy Warning

கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை அளிக்காத தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகள் கையகப்படுத்தப்படும் நாராயணசாமி எச்சரிக்கை