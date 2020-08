மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் பயங்கரம்: திருநங்கைகள் உள்பட 3 பேர் படுகொலை, உடல்கள் சாக்கு மூட்டையில் கட்டி கிணற்றில் வீச்சு-5 பேர் கைது + "||" + In Nellai Including transgender people Massacre of 3 people Bodies Throw in the well 5 people arrested

நெல்லையில் பயங்கரம்: திருநங்கைகள் உள்பட 3 பேர் படுகொலை, உடல்கள் சாக்கு மூட்டையில் கட்டி கிணற்றில் வீச்சு-5 பேர் கைது