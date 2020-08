மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்று அதிகரித்ததால் பள்ளிப்பட்டு பஜார் தெரு தடுப்புகள் அமைத்து மூடல் வியாபாரிகள் எதிர்ப்பால் வாக்குவாதம் + "||" + As the corona infection increased Pallipattu Bazaar Street Setting up blocks and closing Merchants protest argument

