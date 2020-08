மாவட்ட செய்திகள்

சேரன்மாதேவி அருகே பரிதாபம்: பழத்தில் மறைத்து வைத்த பட்டாசு வெடித்ததில் ஆடு சாவு + "||" + Near Cheranmadevi Hidden in the fruit Goat death in fireworks explosion

சேரன்மாதேவி அருகே பரிதாபம்: பழத்தில் மறைத்து வைத்த பட்டாசு வெடித்ததில் ஆடு சாவு