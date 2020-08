மாவட்ட செய்திகள்

சதுர்த்தி விழாவையொட்டி விநாயகர் கோவில்களில் விசேஷ பூஜை எளிய முறையில் நடந்தது + "||" + On the occasion of Chaturthi festival Special puja at Ganesha temples It happened in a simple way

சதுர்த்தி விழாவையொட்டி விநாயகர் கோவில்களில் விசேஷ பூஜை எளிய முறையில் நடந்தது