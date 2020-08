மாவட்ட செய்திகள்

சிறிய சிலைகளை வைத்து பொதுமக்கள் வழிபட்டனர் வீடுகளில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாட்டம் - வேலூர் மாவட்டம் முழுவதும் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை நடந்தது + "||" + Keep small statues The public worshiped Celebration of Ganesha Chaturthi festival in homes

