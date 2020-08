மாவட்ட செய்திகள்

இந்து முன்னணி சார்பில் 1,500 விநாயகர் சிலைகள் வைத்து பூஜை மாலையில் கரைக்கப்பட்டன + "||" + 1,500 Ganesha idols were placed on behalf of the Hindu Front and dissolved in the evening of Puja

இந்து முன்னணி சார்பில் 1,500 விநாயகர் சிலைகள் வைத்து பூஜை மாலையில் கரைக்கப்பட்டன