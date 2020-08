மாவட்ட செய்திகள்

சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடிக்காமல் ரேஷன் கடையில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதல் - கொரோனா தொற்று பரவும் அபாயம் + "||" + Without adhering to social gaps Crowds wave at ration shop - Risk of spreading corona infection

சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடிக்காமல் ரேஷன் கடையில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதல் - கொரோனா தொற்று பரவும் அபாயம்