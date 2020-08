மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், கொரோனாவுக்கு ஊராட்சி செயலாளர் உள்பட 2 பேர் பலி - ஒரே நாளில் 56 பேருக்கு தொற்று + "||" + In Kallakurichi district, 2 killed, including panchayat secretary in Corona - Infected 56 people in a single day

