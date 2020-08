மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலம் அருகே, டாஸ்மாக் கடையில் ரூ.1½ லட்சம் மதுபாட்டில்கள் கொள்ளை - மர்மநபர்கள் கைவரிசை + "||" + Near Vriddhachalam, Rs 10 lakh at Tasmac store Robbery of wine bottles - Mysterious handcuffs

விருத்தாசலம் அருகே, டாஸ்மாக் கடையில் ரூ.1½ லட்சம் மதுபாட்டில்கள் கொள்ளை - மர்மநபர்கள் கைவரிசை