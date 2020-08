மாவட்ட செய்திகள்

குழந்தைகளுக்கு ‘வைட்டமின் ஏ’ மருந்து வழங்கும் பணி - கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + The work of giving ‘Vitamin A’ medicine to children - started by the Collector

குழந்தைகளுக்கு ‘வைட்டமின் ஏ’ மருந்து வழங்கும் பணி - கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார்