மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே ரூ.40 லட்சம் செலவில் துணை சுகாதார நிலைய புதிய கட்டிடங்கள் - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ திறந்து வைத்தார் + "||" + Near Ottapidaram New buildings for ancillary health center Minister Kadampur Raju inaugurated the function

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே ரூ.40 லட்சம் செலவில் துணை சுகாதார நிலைய புதிய கட்டிடங்கள் - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ திறந்து வைத்தார்