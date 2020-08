மாவட்ட செய்திகள்

வடகர்நாடகத்தில் மழை-வெள்ள பாதிப்புகளை எடியூரப்பா நேரில் ஆய்வு செய்தார் - நிவாரண பணிகளுக்காக மத்திய அரசிடம் கூடுதல் நிதி கேட்கப்படும் என பேட்டி + "||" + In the North Rain-flood vulnerabilities Edyurappa inspected in person Additional funding to the Central Government

வடகர்நாடகத்தில் மழை-வெள்ள பாதிப்புகளை எடியூரப்பா நேரில் ஆய்வு செய்தார் - நிவாரண பணிகளுக்காக மத்திய அரசிடம் கூடுதல் நிதி கேட்கப்படும் என பேட்டி