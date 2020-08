மாவட்ட செய்திகள்

குளிர்பதன கிடங்கில் அமோனியம் வாயு வெளியேறியதால் பரபரப்பு பொதுமக்கள், ஊழியர்கள் மூச்சுத்திணறலால் அவதி + "||" + The public and staff suffered from suffocation due to the release of ammonium gas in the cold storage

குளிர்பதன கிடங்கில் அமோனியம் வாயு வெளியேறியதால் பரபரப்பு பொதுமக்கள், ஊழியர்கள் மூச்சுத்திணறலால் அவதி