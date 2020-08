மாவட்ட செய்திகள்

பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தின் போது சமூக இடைவெளியை காற்றில் பறக்கவிட்ட பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ. பொதுமக்கள் கடும் அதிருப்தி + "||" + During the birthday celebration Social not gap BJP MLA Public dissatisfaction

பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தின் போது சமூக இடைவெளியை காற்றில் பறக்கவிட்ட பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ. பொதுமக்கள் கடும் அதிருப்தி