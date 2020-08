மாவட்ட செய்திகள்

அதிக வட்டி தருவதாக கூறி 11 பேரிடம் ரூ.65 லட்சம் மோசடி - தந்தை-மகன் கைது + "||" + Claiming to give more interest Rs.65 lakh fraud against 11 persons - Father-son arrested

அதிக வட்டி தருவதாக கூறி 11 பேரிடம் ரூ.65 லட்சம் மோசடி - தந்தை-மகன் கைது