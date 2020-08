மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூரில் ரூ.125 கோடியில் நடைபெற்று வரும் பாதாள சாக்கடை பணிகள் 15 நாட்களில் முடிந்துவிடும் - குடிநீர் வடிகால் வாரிய மேலாண்மை இயக்குனர் தகவல் + "||" + The Rs 125 crore, which is taking place in Tirupathur Sewerage works will be completed in 15 days

திருப்பத்தூரில் ரூ.125 கோடியில் நடைபெற்று வரும் பாதாள சாக்கடை பணிகள் 15 நாட்களில் முடிந்துவிடும் - குடிநீர் வடிகால் வாரிய மேலாண்மை இயக்குனர் தகவல்